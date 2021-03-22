Video Yaşam İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 22 Mart 2021 Pazartesi trafik yoğunluğu kamerada... | Video

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 22 Mart 2021 Pazartesi trafik yoğunluğu kamerada... | Video

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 22 Mart 2021 Pazartesi trafik yoğunluğu kamerada... | Video
22.03.2021 | 08:33

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 07.54'de yüzde 58'e ulaştı. Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü.

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