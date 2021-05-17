İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı | Video
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İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı.
Türkiye'de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05:00 itibariyle sona erdi. İstanbul'da da sabahın erken saatlerinde araçların trafikteki hareketliliği başladı. Özellikle de haftanın ilk iş günü olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu ve Cevizlibağ mevkiinden görüntülendi.