İstanbul'da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video

İstanbul’da 2 ayda 13 otomobil çalan 4 şüpheli Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, otomobil çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Sefaköy ve Halkalı'da son zamanlarda otomobil hırsızlığı şikâyetlerinin artmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık çetesinin özellikle metrobüs ve metro durakları çevresine park edilen otomobilleri çaldığını tespit etti. Şüphelilerin bir cihazla otomobillerin kilit sistemini bozduktan sonra kendi anahtarlarıyla araçları çalıştırdıkları ve bu yöntemle 2 ay içerisinde 13 otomobili çaldıkları belirlendi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Salim A.(48), Gaffar M.(36), Müslüm K.(41) ve İbrahim Halil G.(38) olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücü otomobili park edip ayrıldıktan sonra şüpheli otomobilin yanına gidiyor. Kısa süre içerisinde kilidini açtıktan sonra çalıştırarak uzaklaştıkları görülüyor.

Aracı çalınan mağdurlardan biri, "Aracımı Halkalı Gar İstasyonuna çektim. 5-6 saat sonra geldim. Herhalde çektiğim yeri karıştırdım dedim. Çünkü sağa, sola, ileriye, geriye baktım ama bir türlü bulamadım. O an çalındığını anladım. Benim aracım çalınmaz diyerek herkes her yere aracını çekiyor ama maalesef çalınabiliyormuş. Ben bunu gördüm, şaşırdım daha doğrusu. Asayiş Şube sağ olsun, beni sürekli aradı, olayla ilgilendiler. Zaten iki gün sonra araç bulundu. Bulunduktan sonra yedek anahtar dahil öbür anahtarın da iptal olduğunu gördük. Anahtar aracı açıyor ama çalıştırmıyor. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hırsızlar kendilerini bir hayli geliştirmişler. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri elinden gelen bütün çabayı sarf etti" dedi.