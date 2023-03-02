İstanbul'da 2 milyon lira vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi | Video

İstanbul'da aradıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi yapılacağını söyleyerek yaklaşık 2 milyon lira vurgun yapan 6'sı kadın 24 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Dolandırıcıların büyücülük yaptıklarını söyleyerek vatandaşları kandırdıkları da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.