İstanbul'da 2 milyon lira vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi | Video
İstanbul'da aradıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi yapılacağını söyleyerek yaklaşık 2 milyon lira vurgun yapan 6'sı kadın 24 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Dolandırıcıların büyücülük yaptıklarını söyleyerek vatandaşları kandırdıkları da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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