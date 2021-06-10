Video Yaşam İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı | Video

İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı | Video

İstanbul’da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı | Video
10.06.2021 | 09:21

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İstinye’de bir AVM’deki lüks mağazaya giren Rus uyruklu 2 şüpheli, 225 bin lira değerindeki çantayı x-ray cihazından geçirmek için düzenekli çantanın içerisine koyarak çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şişli’de de başka bir AVM’deki mağazadan aynı yöntemle hırsızlık yapan şüpheliler, kaldıkları otelde çaldıkları çantayla birlikte Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Rus hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Sarıyer İstinye Katar Caddesi üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yeşil şapkalı, siyah paltolu ve renkli sırt çantalı bir şahıs, AVM'deki lüks bir mağazaya girdi. İçeride bir süre dolanan şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra 225 bin lira değerindeki bir çantayı kaşla göz arasında çaldı. Çantayı boynunda asılı olan diğer bir düzenekli çantanın içerisine koyan şahıs, bu sayede x-ray cihazına yakalanmadan mağazadan ayrıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SARIYER POLİSİ HIRSIZLARI ADIM ADIM İZLEDİ
Olayın ardından mağaza yetkilisi Merve Ç., çantanın yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın çantayı çalarak mağazadan ayrıldığı tespit edildi. Yetkili bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çantayı çalan şahsın yanında başka biriyle taksiye binerek AVM'ye geldiklerini tespit etti. Bunun üzerine taksi sürücüsü Selahattin K.'ya ulaşan Sarıyer polisi, şahısların Şişli Harbiye Halaskargazi Caddesi üzerinden taksiye bindiklerini belirledi.

225 BİN LİRALIK ÇANTA POŞETE SARILMIŞ BULUNDU
Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri devam eden çalışmalarda Rus uyruklu olduklarını belirledikleri 2 şahsın, Mecidiyeköy'de bir AVM'de de başka bir hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti. Bunun üzerine adım adım takibe başlayan polis ekipleri, şahısların Şişli'de bir otelde kaldıklarını belirledi. Otel odasına baskın düzenleyen polis, 38 yaşındaki Ivan F. ve 42 yaşındaki Sergei C.'yi kıskıvrak yakaladı.

RUS HIRSIZLAR TUTUKLANDI
Otel odasında arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızların çaldığı 225 bin liralık çantayı havalandırma boşluğunda poşete sarılmış halde buldu. Aramalarında ardından gözaltına alınan 2 Rus hırsız ve ele geçirilen çanta, emniyete götürüldü. Odada yapılan aramalar da kameralara yansıdı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan 2 Rus şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanta ise mağaza yetkilisine teslim edildi.

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