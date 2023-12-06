Video Yaşam İstanbul'da 24 eve giren çakar lambalı hırsızlar yakalandı | Video
İstanbul'da 24 eve giren çakar lambalı hırsızlar yakalandı | Video

İstanbul'da 24 eve giren çakar lambalı hırsızlar yakalandı | Video

06.12.2023 | 10:23

İstanbul'da çakar lamba takarak polis süsü vererek dolaştıkları otomobille 24 evden hırsızlık yapan 9 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. 9'u tutuklanan şüphelilerin hırsızlığa gidecekleri gün Whatsapp üzerinden grup kurarak haberleştikleri, mesajlarda polis ekiplerine şifreli olarak  “Zubi" dedikleri öğrenildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özellikle Anadolu yakasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle başlatılan yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin kimlikleri ve çalışma yöntemleri ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları polis ekiplerini "Zubi" olarak kodladıkları öğrenildi. Hırsızlığa çıkacakları gün Whatsapp üzerinden grup kuran hırsızların haberleşmeyi bu kanal üzerinden yaptıkları öğrenildi. Ayrıca elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandıkları bazı otomobillere "Çakar lamba" takarak dolaştıkları belirlendi.

POLİS 13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPTI
Polis şebekeye yönelik yaptığı ara operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan ikinci dalga operasyonda Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Maltepe ilçelerinde 13 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

24 EVDEN HIRSIZLIK YAPMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin 24 ev hırsızlığı, 15 ayrı sahte plaka basarak resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık çetesiyle ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

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