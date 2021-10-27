Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 27.10.2021 | 11:45
05:06
00:58
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 27.10.2021 | 11:28
04:12
Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı 27.10.2021 | 10:53
04:06
01:40
İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 10:54
01:59
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 27.10.2021 | 10:53
04:24
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 27.10.2021 | 10:25
03:13
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: "Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar" 27.10.2021 | 10:25
00:33
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 27.10.2021 | 10:31
02:14
01:20
Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 27.10.2021 | 10:17
01:04
Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 27.10.2021 | 10:17
03:49
Bu da 2 buçuk metrelik "piton döner" 27.10.2021 | 10:05
00:19
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 27.10.2021 | 09:41
01:21
Güngören'de yankesicilere operasyon | Video 27.10.2021 | 09:41
01:58
01:27
Küçük Hasan'a polislerden duygusal sürpriz 27.10.2021 | 09:49
02:54
Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi: 5 yaralı 27.10.2021 | 09:40
05:07
Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü | Video 27.10.2021 | 09:38
İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu piyasasına sürülmeye hazır 295 kilo ‘Marihuana’ türü uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte organize olarak uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yeni bir operasyona daha imza attı. Uzun süre takip edilen uyuşturucu şebekesinin bir kolunun yüklü miktarda Marihuana türü uyuşturucuyu İstanbul piyasasına sürmeye hazırlandığını belirleyen narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için 17 Ekim'de Ümraniye'de ev ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 10 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 295 kilo Marihuana maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan polisin, gözaltına aldığı şüphelileri sorgulaya aldığı belirtildi.
Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Öte yandan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.