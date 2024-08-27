İstanbul'da 2'nci kattan atlayan şahıs minderlerin üzerine düştü... O anlar kamerada

Küçükçekmece’de bir kişi iki katlı binanın 2'nci katından atlayarak intihara kalkıştı. 2'nci kattan atlayan şahıs vatandaşların son anda beton zemine koyduğu yastık ve minderlerin üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.