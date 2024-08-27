İstanbul'da 2'nci kattan atlayan şahıs minderlerin üzerine düştü... O anlar kamerada
Küçükçekmece’de bir kişi iki katlı binanın 2'nci katından atlayarak intihara kalkıştı. 2'nci kattan atlayan şahıs vatandaşların son anda beton zemine koyduğu yastık ve minderlerin üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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