İstanbul’da 3 farklı tarihte bisikletlere dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kadıköy ilçesinde meydana gelen 3 adet “Bisiklet Hırsızlığı” konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan günü B.P. isimli şahsa ait 1 adet bisikletin, 22 Mayıs günü M.B. isimli şahsa ait 2 bin 180 TL değerinde 1 adet bisikletin, 19 Haziran günü ise A.Ş. isimli şahsa ait 3 bin TL değerinde 1 adet bisikletin çalınması olayları ile ilgili operasyon düzenlendi.

Bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Mustafa Y. (31) isimli şahıs 9 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.