İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video

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İstanbul'da sahte alkol imal ederek restoranlara satan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin imalathane olarak kullandığı depoda yapılan aramalarda; ünlü markalara ait 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi.
3.500 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İmalathaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda; dünyaca ünlü markalara ait 3.500 litre sahte alkol ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Yakalanan B.Ü. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.