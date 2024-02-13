Video Yaşam İstanbul’da 36 otomobilden konsol çaldılar: O anlar kamerada | Video
İstanbul’da 36 otomobilden konsol çaldılar: O anlar kamerada | Video

İstanbul’da 36 otomobilden konsol çaldılar: O anlar kamerada | Video

13.02.2024 | 13:35

İstanbul’da 9 ayrı ilçeden 36 otomobilin konsolunu çalan 2 şüpheli yakalandı. Konsolları çalarken önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalanan şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sultangazi, Ümraniye, Bayrampaşa, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da park halindeki 36 otomobilin konsollarının çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Toplam 9 ilçede gerçekleştirilen hırsızlığın şüphelileri Hüseyin A. (52) ve P.Ç. (47) olarak belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheliler 5 Şubat tarihinde Sultangazi ve Gaziosmapaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden Hüseyin A.'nın 35 suç kaydı ve hakkında 10 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, P.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin konsollarını çaldıkları anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına gelen şüphelilerin, aracın camını çıkararak kapıyı açtıkları ardından konsolu alarak bir başka araçla hızla uzaklaştıkları görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da 36 otomobilden konsol çaldılar: O anlar kamerada | Video 02:09
İstanbul’da 36 otomobilden konsol çaldılar: O anlar kamerada | Video 13.02.2024 | 13:35
Ankara’da feci olay: Tıra yaslanan vatandaş ezilerek hayatını kaybetti | Video 01:01
Ankara'da feci olay: Tıra yaslanan vatandaş ezilerek hayatını kaybetti | Video 13.02.2024 | 13:35
Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak boğaza kaydı: 1 işçi öldü, bir işçi yaralandı | Video 03:56
Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak boğaza kaydı: 1 işçi öldü, bir işçi yaralandı | Video 13.02.2024 | 13:35
Antalya merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu; 14 gözaltı | Video 01:10
Antalya merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu; 14 gözaltı | Video 13.02.2024 | 12:17
Antalya’yı sel! Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü | Video 13:19
Antalya'yı sel! Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü | Video 13.02.2024 | 12:27
Büyükçekmece’de ilginç anlar! Alkollü kadın, çöp konteynırına girmeye çalıştı | Video 01:58
Büyükçekmece’de ilginç anlar! Alkollü kadın, çöp konteynırına girmeye çalıştı | Video 13.02.2024 | 12:29
Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı | Video 00:41
Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı | Video 13.02.2024 | 12:28
Antalya’yı sel aldı! İşte felaketin boyutu | Video 00:43
Antalya'yı sel aldı! İşte felaketin boyutu | Video 13.02.2024 | 12:27
Gençlerde estetik çılgınlığı: 16-17 yaşındakiler dudak, burun dolgusu için geliyor | Video 05:22
Gençlerde estetik çılgınlığı: "16-17 yaşındakiler dudak, burun dolgusu için geliyor" | Video 13.02.2024 | 12:28
Güngören’de otomobil 5 araca ardından da mağazaya çarparak durabildi! Kaza anı kamerada | Video 04:26
Güngören'de otomobil 5 araca ardından da mağazaya çarparak durabildi! Kaza anı kamerada | Video 13.02.2024 | 12:09
Siirt’te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı | Video 00:24
Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı | Video 13.02.2024 | 11:46
Turistleri taşıyan midibüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:06
Turistleri taşıyan midibüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.02.2024 | 11:49
Çaldığı araçla inşaattan hırsızlık yaptı! O anlar kamerada | Video 00:13
Çaldığı araçla inşaattan hırsızlık yaptı! O anlar kamerada | Video 13.02.2024 | 11:34
Ortaköy’de iki kişi denize düştü! Kurtarma çalışması devam ediyor | Video 00:20
Ortaköy'de iki kişi denize düştü! Kurtarma çalışması devam ediyor | Video 13.02.2024 | 11:12
Elazığ’da şoke eden olay: ’Anne’ diye bağıran horoz 3 defa canını kurtardı | Video 03:52
Elazığ'da şoke eden olay: 'Anne' diye bağıran horoz 3 defa canını kurtardı | Video 13.02.2024 | 11:09
İstanbul’da kardeş dehşeti kamerada! Daireyi bölüşme kavgasında kardeşlerini vurdu | Video 03:09
İstanbul’da kardeş dehşeti kamerada! Daireyi bölüşme kavgasında kardeşlerini vurdu | Video 13.02.2024 | 11:10
Kağıthane’den Samsun’a yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 3 gözaltı | Video 00:32
Kağıthane’den Samsun’a yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 3 gözaltı | Video 13.02.2024 | 11:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 06:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 13.02.2024 | 10:50
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:26
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 13.02.2024 | 10:13
Şanlıurfa’da aranan 36 şüpheli yakalandı | Video 00:58
Şanlıurfa’da aranan 36 şüpheli yakalandı | Video 13.02.2024 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA