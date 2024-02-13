İstanbul’da 36 otomobilden konsol çaldılar: O anlar kamerada | Video
İstanbul’da 9 ayrı ilçeden 36 otomobilin konsolunu çalan 2 şüpheli yakalandı. Konsolları çalarken önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalanan şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şüphelilerden Hüseyin A.'nın 35 suç kaydı ve hakkında 10 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, P.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin konsollarını çaldıkları anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına gelen şüphelilerin, aracın camını çıkararak kapıyı açtıkları ardından konsolu alarak bir başka araçla hızla uzaklaştıkları görülüyor.
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