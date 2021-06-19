İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler

AFAD'dan edinilen bilgeye göre, İstanbul’da saat 15.07’de merkezüssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Sarsıntı 7.06 kilometrede gerçekleştiği kaydedildi. Deprem İstanbul'un çevresindeki illerde de hissedildi.

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