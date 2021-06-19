Video Yaşam İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler

İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler

İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler
19.06.2021 | 15:28

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AFAD'dan edinilen bilgeye göre, İstanbul’da saat 15.07’de merkezüssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Sarsıntı 7.06 kilometrede gerçekleştiği kaydedildi. Deprem İstanbul'un çevresindeki illerde de hissedildi.

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