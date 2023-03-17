İstanbul'da 39 firari hükümlü yakalandı | Video

Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği tarafından haklarında kat'i hapis cezası bulunan ve aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik 16 Mart'ta operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 65 adrese baskın yapıldı. Operasyon sonucu aralarında hırsızlık suçundan 32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Recep A., yine hırsızlık suçundan 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ramazan K., cinsel istismar suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan Polat Y.'nin bulunduğu 39 hükümlü gözaltına alınarak cezaevine teslim edildiler.