Video Yaşam İstanbul'da 4 araca çarpan şahıs saldırıya uğrayınca kız arkadaşını alarak kaçtı
İstanbul'da 4 araca çarpan şahıs saldırıya uğrayınca kız arkadaşını alarak kaçtı

İstanbul'da 4 araca çarpan şahıs saldırıya uğrayınca kız arkadaşını alarak kaçtı

30.10.2021 | 11:26

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İstanbul Güngören'de 4 otomobile çarpıp caddeyi savaş alanına çeviren sürücü, çevredekilerin saldırısına uğrayınca kız arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

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Kaza, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 34 EA 7777 plakalı otomobilin sürücüsü, caddeden sokağa girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce yolun sol tarafında park halindeki otomobile, ardından sağ tarafta park halindeki otomobillere çarpıp durdu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası kaza yapan sürücü, yanındaki kız arkadaşını da alarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışmalara başladı.


"OLAY YERİNİ TERK EDİP KAÇTI"
Bir görgü tanığı, "Önce beyaz arabaya çarptı, sonra siyah arabaya çarptı. Araçlar park halindeydi, 3 taneye çarptı, sonra olay yeri terk etti. Çalışanlar saldırınca, insanlar çok olunca yanında da kız arkadaşı vardı olay yerini terk edip gitti. Alkollü değildi. Çünkü arabada koku falan yoktu. Alkol mü vardı, başka bir şey mi, yoksa kızla kavga mı ediyordu bilmiyoruz ama vura vura geldi, dağıtıp, kaçıp gitti" dedi.


KAZA ANI KAMERADA
Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sokağa girdiği, park halindeki otomobillere çarpıp durduğu görülüyor.

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