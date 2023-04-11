İstanbul'da 4 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video
İSTANBUL'da 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan Ramazan Ö.(28) ile Yusuf D.'nin (30) 22 Mart'ta kabin görevlisi B.Ş.'ye ait Eyüpsultan'da bulunan bir evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca 28 Mart'ta da Beşiktaş'ta S.S.'ye ait eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden Ramazan Ö.'nün 20 suç kaydı, Yusuf D.'nin ise 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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