İstanbul’da 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu: 3 gözaltı | Video 20.08.2024 | 12:15 İstanbul’da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan toplam 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilaç kaçakçılarının faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Kadıköy'de kaçak ve yasadışı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu tespit edilen 4 adrese operasyon için düğmeye basıldı. 3 işyeri ve 1 ikamet adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 2'si emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon gerçekleştirilen işyerlerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.Operasyonda ele geçirilen 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.