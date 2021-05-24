Video Yaşam İstanbul'da 5 gündür oturduğu duvardan kalkmayan gizemli Afrikalı kadın kamerada

İstanbul'da 5 gündür oturduğu duvardan kalkmayan gizemli Afrikalı kadın kamerada

İstanbul'da 5 gündür oturduğu duvardan kalkmayan gizemli Afrikalı kadın kamerada
24.05.2021 | 14:35

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İstanbul Beyoğlu'nda Afrikalı bir kadın 5 gündür aynı duvarda oturuyor.

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İstanbul Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Mahallesi'ndeki bir istinat duvarının üzerine 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan burada. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor. Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi. Mahalle sakinlerinden biri, "Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalılar'ı getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor. Yüzüne kapattı. Israr ettiğiniz de tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

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