İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu | Video

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İstanbul'da Bağcılar, Esenler, Başaksehir, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde farklı adreslerde sabah saatlerinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Hassas burunlu narkotik arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.
5 farklı merkezde gerçekleştirilen operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Aramalara uyuşturucu maddelere karşı duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Operasyon ve adreslerde yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında önlem aldı.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
30 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.