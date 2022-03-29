Video Yaşam İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu | Video
İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu | Video

İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu | Video

29.03.2022 | 08:35

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İstanbul'da Bağcılar, Esenler, Başaksehir, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde farklı adreslerde sabah saatlerinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Hassas burunlu narkotik arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Bağcılar başta olmak üzere Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu ve Başaksehir'de 29 adreste uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 30 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona havadan polis helikopteri ile destek verildi.

5 farklı merkezde gerçekleştirilen operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Aramalara uyuşturucu maddelere karşı duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Operasyon ve adreslerde yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında önlem aldı.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
30 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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