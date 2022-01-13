Video Yaşam İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı | Video
İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı | Video

İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı | Video

13.01.2022 | 15:51

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasaklı köpek ırklarının kayıt edilmesine yönelik son tarihin 14 Ocak olduğunu hatırlatarak, “Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin adet köpek, 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık” dedi.

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