Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı | Video 13.01.2022 | 15:51
03:22
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 13.01.2022 | 15:46
04:02
01:04
Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı | Video 13.01.2022 | 13:54
03:58
00:42
Kadın girişimcinin imdadına jandarma yetişti | Video 13.01.2022 | 14:40
00:36
Avcılar'da balkona örümcek adam gibi tırmanan hırsız kamerada | Video 13.01.2022 | 14:16
00:23
Antalya’da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı | Video 13.01.2022 | 13:52
00:39
00:34
Hatay'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 13.01.2022 | 13:53
04:24
Manavgat'ta aşırı yağış heyelana sebep oldu, karayolu çöktü | Video 13.01.2022 | 13:49
01:24
01:50
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi | Video 13.01.2022 | 13:44
00:48
Uludağ’da kar fırtınası! Göz gözü görmedi | Video 13.01.2022 | 13:40
00:29
Bursa'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video 13.01.2022 | 13:40
01:19
4 milyon 560 bin makaron ele geçirildi | Video 13.01.2022 | 13:34
02:53
02:33
00:33
Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü | Video 13.01.2022 | 13:23
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasaklı köpek ırklarının kayıt edilmesine yönelik son tarihin 14 Ocak olduğunu hatırlatarak, “Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin adet köpek, 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık” dedi.