İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı | Video

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasaklı köpek ırklarının kayıt edilmesine yönelik son tarihin 14 Ocak olduğunu hatırlatarak, “Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin adet köpek, 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık” dedi.