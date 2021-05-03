Video Yaşam İstanbul'da 6. kattan düşen bebeğin mucizevi kurtuluşu | Video

İstanbul'da 6. kattan düşen bebeğin mucizevi kurtuluşu | Video

İstanbul'da 6. kattan düşen bebeğin mucizevi kurtuluşu | Video
03.05.2021 | 18:38

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İstanbul'da 6. kattan düşen Selim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Detaylar A Haber'de...

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