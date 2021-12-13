İstanbul'da '6 ülkeye hayali ihracat' operasyonu: 28 gözaltı | Video

Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya Halkalı Gümrük Müdürlüğü üzerinden hayali ihracat gerçekleştirdiği belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı. Kamunun uğradığı maddi kayıp, güncel döviz kuruyla 750 milyon TL. Polis, firari 23 şüpheliyi arıyor. İşte detaylar:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit'in koordinasyonunda yürütülen operasyonlar kapsamında İstanbul, İzmir gibi 8 ilde baskın gerçekleşti.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 13 şüpheli hakkında örgütsel yapı içerisinde, parasal iadelerden faydalanmak amacıyla gerçekleştirilen ihracata konu malın fiyatını yüksek gösterme ve bu işlemlerde sahte belge düzenledikleri değerlendirildi.

İddialara göre; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gümrük müfettişlerince 6 rapor ve 2 bilirkişi raporu düzenlendi. 84 şüphelinin örgütsel bir yapı içerisinde Halkalı Gümrük Müdürlüğü üzerinden hayali ihracat gerçekleştirdiği tespit edildi.

Suç örgütünün kontrolünde bulunan şirketler hakkındaki tespitlerde Türkiye'den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlara ilişkin düzenlenen ihracat beyannameleri ve faturalar incelendi. Yurtiçine beyan edilen faturanın, yurtdışına beyan edilen faturaya göre çok yüksek bedelli olduğu ve bu şekilde kendilerini yüksek bedelli ihracat yapıyormuş gibi gösterip vergi iadesinden faydalandıkları görüldü.

Bu örgütün denetiminde bulunan firmaların kamudan aldıkları KDV iade rakamları incelendiğinde, kamunun uğradığı maddi zararın suç tarihi olan 2015'te yaklaşık 140 milyon TL (2021 güncel dolar kuru ile yaklaşık 750 milyon TL) olduğu tespit edildi.

23 FİRARİ ARANIYOR



Dosya savcısı Habib Ekrem Teker'in talimatlarıyla söz konusu suç örgütüne 2 aşamalı operasyon yapılması gerektiği belirlendi. İlk aşamada kaçma şüphesi olan ve dosya kapsamında aktif suç işleyen 51 şüpheliye yönelik İstanbul, İzmir, Yalova, Hatay, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te bugün 06.00'da eşzamanlı operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında terör örgütü FETÖ/PDY nedeniyle Edirne Emniyeti'nden ihraç edilen eski emniyet müdürü M.Y., tekstil firması sahibi A.Y., A.Ç., A.Y., A.S., dış ticaret firması sahibi A.H. ve gümrük mşavirliği, tekstil, kimya ve dış ticaret sektörü çalışanları yer alıyor. Firari şüpheliler ise aranıyor. Bazı şüphelilerin yurtdışında olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "Kurulan örgüte üye olmak – kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Rüşvet", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar var.