Video Yaşam İstanbul'da 60 kilogram uyuşturucunun yakalandığı operasyonlar kamerada | Video

İstanbul'da 60 kilogram uyuşturucunun yakalandığı operasyonlar kamerada | Video

İstanbul'da 60 kilogram uyuşturucunun yakalandığı operasyonlar kamerada | Video
17.08.2020 | 11:16

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos günü Güngören, Şişli ve Esenyurt'taki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 45 kilo 300 gram skunk, 10 kilogram metamfetamin, 3 kilo 650 gram esrar, 1 kilogram hap , 3 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler, tabanca, 13 mermi ve bin 825 lira ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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