İstanbul'da 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 47 kaçak göçmenin yakalandı | Video
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İstanbul'da iki ayrı ilçede 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 47 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.
DIŞARIDAN BAKINCA 'KUAFÖR', İÇERİYE GİRİNCE GÖÇMEN KOĞUŞU
Yürütülen soruşturma doğrultusunda Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı 7 farklı şok evini tespit eden polis, çalışmalarını derinleştirdi. Söz konusu 7 adresi mercek altına alan emniyet güçleri, bu evlerden birinin dikkat çekmemesi için dışarıdan "kuaför" görünümü verildiğini saptadı. Evin arka tarafının iki katlı şok evi olarak kullanıldığını belirleyen emniyet ekipleri, önceki söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskında, şok evlerinde barındırılan farklı uyruklarda 47 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Baskına hedef olan 'şok evleri' ile ilgili yapılan incelemelerde, odalarda koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağladıkları ve yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Tespiti yapılan 7 ev sahibi hakkında adli işlem yapılırken, ayrıca bu mülk sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere, toplamda 120 bin 978 lira para cezası verildi.
Şok Evlerinde yakalanan 47 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.