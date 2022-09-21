Video Yaşam İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı | Video
İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı | Video

İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı | Video

21.09.2022 | 09:53

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Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet Corvette marka ultra lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücü yolda kaldı. Aniden stop eden araca ne olduğunu anlayamayan sürücü, akü takviyesi yaptı ancak başarılı olamadı. Hiçbir şekilde çalışmayan aracın sorunu çözülemeyince otomobil, çekiciyle servise götürüldü.

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Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet marka Corvette C7 Stingray model ultra lüks otomobiliyle seyreden sürücü H.K., aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek yardım istedi.

7 MİLYONLUK ARAÇ ÇEKİCİYLE SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ
Sürücünün yardımına gelen bir tamirci, 7 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmak istedi ancak başarılı olamadı. Aracın çalışmaması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti. Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine başka bir tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirci de sorunu bulamayınca araç, çekici yardımıyla servise götürüldü. Serviste yapılan incelemenin ardından aracın sorununun bulunabileceği öğrenildi.

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