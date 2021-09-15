Video Yaşam İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video

İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video

İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video
15.09.2021 | 09:11

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İstanbul'da tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 milyon liralık vurgun yapmaya hazırlanan 8 kişi gözaltına alındı. Depoya ve sevkiyata hazırlanan tıra yapılan baskında, 10 tonun üzerinde nargile tütününe, 13 bin 500 paket sigaraya ve cinsel gücü artırıcı 42 bin paket jelin de içinde olduğu yüklü miktarda kaçak ürüne el konuldu.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir depoda bir şebeke tarafından yurda kaçak yollarla getirilen TAPDK bandrolsüz nargile ürünleri ile halk sağlığına zararlı performans arttırıcı jeller ve çok sayıda farklı markalara ait parfümlerin saklandığını, söz konusu kaçak ürünlerin Türkiye'nin farklı illerine ev eşyası ve sabun kolilerinin içerisinde gizlenerek piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını aldı.

MALLARIN SAKLANDIĞI DEPO VE ŞEBEKE ÜYELERİ POLİS TAKİBİNDE
Şebeke üyelerince kaçak yollarla yurda sokulan tonlarca nargile tütünü ve binlerce paket kaçak sigaranın bulunduğu depoyu takibe alan emniyet güçleri, depoya girip çıkan yük kamyonlarını ve şebekenin üyelerini tek tek tespit edip operasyon için düğmeye bastı. Yürütülen soruşturma kapsamında çay ve tütün aramada görevli hassas burunlu "Öfke" adlı dedektör köpekle birlikte 10 Eylül'de Büyükçekmece'deki depoya operasyon düzenlendi.

DEDEKTÖR KÖPEK 'ÖFKE' TIRDA VE DEPODA ARAMALARDA
Baskında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Depoda ve tırda yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lirayı bulan, daralı ağırlığı 10 buçuk tonu aşkın 130 bin 606 paket kaçak nargile tütünü, 13 bin 500 paket sigara, 42 bin adet performans arttırıcı jel ve ünlü markalara ait bin 26 şişe parfüm ele geçirildi.

BÜYÜK VURGUNUN ŞÜPHELİLERİ EMNİYETTE SORGUDA
Yakalanan şebe üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine götürüldü.Kaçakçılık şüphelisi 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, kaçak ürünlerin ise Adli Emanetlere teslim edileceği öğrenildi.

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