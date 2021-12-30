Video Yaşam İstanbul'da 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi | Video
İstanbul'da 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi | Video

İstanbul'da 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi | Video

30.12.2021 | 13:00

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İSTANBUL'da sahte parfüm imalatı yapılan 4 adrese düzenlenen operasyonda 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Dünyaca ünlü markalar taklit edilerek üretilen parfümlerin sosyal medya üzerinden satıldığı ortaya çıktı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, A.G., M.B., H.B. ile K.B. isimli 4 kişinin sahte parfüm imalatı yaptığına dair ihbar aldı. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin uluslararası piyasalarda bilinen dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin birebir sahtesini ürettikleri, sahte bandrol ve stok numarası vererek internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden satış yapacakları belirlendi. Jandarma ekiplerince takip altına alınan şüphelilerin, Bahçelievler ve Bağcılar'da bulunan merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretim yaptıkları tespit edildi ve 2 imalathane ve 2 depodan oluşan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 70 bin şişe sahte parfüm, parfüm doldurma makinesi, 4 adet kapak basma makinesi, 1 adet jelatin kaplama makinesi ve çeşitli markalara ait çok sayıda boş şişe ile parfüm kutusu ele geçirildi.

Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 35 bin lira olduğu belirlenirken şüphelilerin bu parfümleri özellikle sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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