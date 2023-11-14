İstanbul'da 75 firari hükümlü yakalandı | Video 14.11.2023 | 10:58 İSTANBUL'da son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki 75 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler arasında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası alan Ferhat G. (25), hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası alan Emrah A. (36), Hırsızlık suçundan 17 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşen Emir T. (22)'de bulunuyor. Yakalanan hükümlüler cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildiler. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahısları yakalamak için operasyon yaptı. 06-13 Kasım tarihleri arasında yapılan baskınlarda haklarında onlarca yıl hapis cezası bulunan toplam 75 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler polis merkezlerinde yapılan işlemlerin ardından cezaevlerine teslim edildi.

