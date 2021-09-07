Video Yaşam İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda gözaltı | Video

İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda gözaltı | Video

İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda gözaltı | Video
07.09.2021 | 13:50

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İstanbul'da 8 ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 35 adrese düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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