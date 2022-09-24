İstanbul'da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreten ve ürettikleri sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek en çok alışveriş yapılan internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarlayan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait imalathane ve depolarda yapılan aramalarda ise 80 bin sahte parfüm ele geçirildi.
MERDİVEN ALTI PARFÜME JANDARMADAN OPERASYON
Konuyu mercek altına alarak iz süren jandarma ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; kimlikleri tespit edilen R.D., N.Ç. ve Ü.D. isimli şahısların sahte parfümleri merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde ürettiğini, sahte bandrol ve stok numarası vererek internet üzerinden piyasaya sürdüklerini tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri sahte parfümlerin üretildiği İstanbul Sultangazi'de bulunan 2 imalathane ve 1 deponun yerini belirledi. Operasyonda 80 bin adet sahte parfüm, 1 adet parfüm doldurma makinesi, 1 adet kapak basma makinesi, 1 adet jelatin kaplama makinesi ile çok sayıda cam şişe ve parfüm kutusu ele geçirildi.
AYNI SUÇU DAHA ÖNCE DE İŞLEMİŞLER
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.D., N.Ç. ve Ü.D. isimli şüphelilerin daha önce aynı suçtan yakalandıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.