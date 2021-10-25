İstanbul’da 84 milyon liralık taklit ürün operasyonu!

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İstanbul’da sahtecilere karşı yapılan operasyonda, ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 36 bin 92 adet kulaklık ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 84 milyon lira olduğu öğrenildi.
Dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin taklitlerini piyasa süren sahtecilere karşı harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Esenler'de 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda piyasada bilinen ünlü markaların taklidi 36 bin 92 kablosuz kulaklık, 425 cep telefonu bataryası, 381 telefon kapağı ve 122 telefon ekranı olmak üzere toplam 37 bin 20 ürün ele geçirildi. Polis, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 84 milyon 421 bin 710 lira civarında olduğunu belirledi.
Ele geçirilen ürünlerin çoğunun ses kalitesi vasatın altında olduğu, bazı ürünlerde yapılan kontrolde kullanıcının işitmesi için tehlikeli olduğu, maksimum ses seviyesi mevcut standartları 10 desibeli aştığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.