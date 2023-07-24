İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı | Video
İstanbul’da 9 farklı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 849 kilo 880 gram metamfetamin yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 14 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
Operasyon çerçevesinde 849 kilo 880 gram metamfetamin yakalanırken 14 şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.
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