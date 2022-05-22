İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada | Video

Beyoğlu’nda aynı kıyafetle birden fazla hırsızlık suçuna karışan şüpheliler, polisin 120 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı. Hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin kaçtıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aynı yöntemler gerçekleştirilen birden fazla hırsızlığı çözmek ve şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Özellikle Kasımpaşa bölgesine dadanan hırsızların tespit etmek için polis ekipleri, en son olayın yaşandığı bölgeye giderek, sokak ve caddede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

120 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ, HIRSIZLAR YAKALANDI

Kasımpaşa bölgesinde bulunan 35 adet güvenlik kameralarını takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 120 saatlik görüntü tespit etti. Hırsızların gidiş güzergahları dahil olmak üzere detaylı inceleme yapan ekipler, hırsızların sürekli aynı kıyafetle gezdikleri ve suçu da aynı kıyafetlerle işlediklerini tespit etti. Hırsızların olayların ardından sürekli olarak İstiklal Mahallesi istikametine kaçtığını belirleyen ekipler, çalışmalarını o yönde yoğunlaştırdı.

TİCARİ TAKSİNİN İÇİNDEKİ ARAÇ İÇİ KAMERASI EŞKALLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda hırsızların, son olaydan hemen sonra ticari taksiye bindiklerini tespit etti. Plakasını belirleyen ekipler, ticari taksi sürücüsüne ulaşarak, araç içi kamerasını kontrol etti. Yapılan kontrollerde hırsızların eşkalini belirleyen polis, şahısların emniyette kaydı bulunan Yusuf A. ve Habip T. isimli hırsızlar olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINAN HIRSIZLAR TUTUKLANDI

İstiklal Mahallesine çalışmalara başlayan ekipler Yusuf A. ve Habip T. isimli hırsızların gidebilecekleri adresleri tek tek kontrol etti. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlardan Yusuf A. ve Habip T. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen hırsızlar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf A. ve Habip T. isimli hırsızlar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızların olay öncesi tespit yaptıkları, sonrasında ise kaçıp taksiye bindikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.