İstanbul'da Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar | Video

Kağıthane'de Afrika uyruklu bir genç, gece saatlerinde evine gelen 3 şahıs tarafından darp edilerek 3 bin dolarlık kolyesinin gasp edildiğini iddia etti. Şahısların binaya girip çıktığı anlar kameralara yansırken, gencin şikayeti üzerine yakalanan 3 şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.