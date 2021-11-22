Video Yaşam İstanbul'da aile faciası! Eşini darbetti, evi ateşe verdikten sonra intihar etti
İstanbul'da aile faciası! Eşini darbetti, evi ateşe verdikten sonra intihar etti

İstanbul'da aile faciası! Eşini darbetti, evi ateşe verdikten sonra intihar etti

22.11.2021 | 09:07

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İstanbul Avcılar'da doğuştan engelli çocuğunun halıyı kirletmesi nedeniyle eşiyle tartışan Hasan Akay, öfkelenerek evi ateşe verdi. Anne M.B.A., engelli oğlu ile balkondan geçerek komşularına sığınırken, Akay tabancayla intihar etti. Çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen Hasan Akay, doğuştan engelli oğlunun halıyı kirletmesi üzerine eşi M.B.A. ile tartıştı. Eşini darbeden ve cinnet getirdiği belirtilen Hasan Akay, kapıyı kilitledikten sonra evi ateşe verdi. Kadının feryatları ardından evden dumanların yükseldiği görüldü. Büyük korku yaşayan M.B.A., engelli oğlunu alıp, çatı katındaki balkondan yan komşularına sığınarak yardım istedi. Hasan Akay elinde tabanca ile rastgele ateş açarken, apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Akay, içeri girdikten sonra bir kez daha silah sesi duyuldu.


İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri evlerini boşaltırken itfaiye görevlileri de alevlere müdahale etti. Kısa süre sonra yangın söndürülürken içeri giren polis ve itfaiye ekipleri Hasan Akay'ın başından silahla vurulmuş halde buldu. İntihar ettiği belirtilen Akay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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