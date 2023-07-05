İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon: 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.
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