İstanbul’da akıl almaz kaza kamerada: Kamyonet uçurumdan alt sokağa uçup yan yattı | Video
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Sarıyer’de süratli bir şekilde girdiği virajı alamayan nakliye kamyonetinin bariyerleri aşarak uçurumdan uçtuğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonucunda alt sokakta yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralı olarak kurtulurken, kasadaki 124 adet akü ise kullanılamaz hale geldi.
UÇURUMDAN ALT SOKAĞA UÇUP YAN YATTI
Alt sokakta yan yatarak durabilen kamyonetin içerisindeki Öztürk ve Abideş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin süratli bir şekilde gelip viraja girdiği ardından da çarptığı bariyerleri aşarak uçurumdan uçtuğu görülüyor.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜP YARALI KURTULDULAR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi. Öte yandan kasada bulunan 124 adet akü ise kullanılamaz hale geldi.
Polis kazaya ilgili inceleme başlattı.