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İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Binadan başlarına taş yağdı | Video

İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Binadan başlarına taş yağdı | Video

26.07.2023 | 10:34

Çağlayan’da öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen vatandaşların başına, bir binadan kopan çok sayıda taş parçası düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, olayda 2 kişi başından ve kolundan yaralandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde vatandaşlar kaldırımda yürüdükleri esnada bir binanın 3. katından üstlerine çok miktarda taş yağdı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, çocuğu olan bir kadın kolundan ve bir gençte başından hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir kadın çocuğuyla yürüdüğü esnada binadan taş parçaları yağıyor. Bazıları korkup kaçarken, bazıları da başını ve kollarını tutuyor. Vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

BİNADAN BAŞLARINA TAŞ YAĞDI
Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma yaparak, etrafa güvenlik şeridi çekti.

AŞINMA SONUCU KOPAN TAŞLAR DÜŞMÜŞ
Zabıta ekiplerinin binada yaptığı incelemede klima motorunun takılı olduğu kısımda yaşanan aşınma sonucu binada ufak bir sallantı oluşması sonucu kopan taşların aşağıya düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine düşmenin yaşandığı alan, demir bariyerler çevrilecek çalışma başlatıldı.

"KADIN ŞOK OLDU, BEN DE KORKTUM KIL PAYI KURTULDUM"
Olayla ilgili konuşan Cevat Adin, "Biz tam kapıda beklerken sallantıda dolayı üst taraftan taşlar düştü. Birinin kafasına diğerinin de koluna geldi. Panik çok oldu, çok korktular zaten kadın şok oldu. Ben de korktum kıl payı kurtuldum. Yaralanan oldu işte iki kişi yaralandı. Kadının elinde çocuklar vardı. Bir gençte başından yaralandı. Ambulans geldi onları aldı götürdü. Ekipleri aradık geldiler ve şerit çekerek inceleme yaptılar" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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