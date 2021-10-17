Video Yaşam İstanbul’da akılalmaz görüntü: Okulun çatısında güvenlik önlemi olmadan kiremit taşıdılar | Video
İstanbul’da akılalmaz görüntü: Okulun çatısında güvenlik önlemi olmadan kiremit taşıdılar | Video

İstanbul’da akılalmaz görüntü: Okulun çatısında güvenlik önlemi olmadan kiremit taşıdılar | Video

17.10.2021 | 12:41

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Kağıthane’de bir okulun çatısında hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Ölüme adeta davetiye çıkartan işçilerin bahçede öğrenciler oynadığı esnada aşağıya kiremit attığı anlar kameralara yansıdı. Tehlikeli çalışma havadan da görüntülendi.

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Kağıthane Anadolu Lisesinin çatısında yenileme ve onarma çalışmaları yapan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaya başladı. İşçiler önlemsiz çalışması çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

HİÇBİR ÖNLEM ALMADAN ÇALIŞTILAR
Metrelerce yüksekte herhangi bir önlem almaksızın hareket eden işçilerin rahatlığı adeta ölüme davetiye çıkartı. 3 işçiden hiçbiri düşme riskine karşı halatla bağlanmadan, baret takmadan, koruyucu kıyafet giymeden çalışarak kendilerini riske atarken, aynı zamanda bu çalışmanın okul saatlerinde olması nedeniyle okul bahçesinde bulunan öğrencileri de bu riske dahil etti.

ÖĞRENCİLER BAHÇEDEYKEN AŞAĞIYA KİREMİT ATTILAR
Çatıdaki hasarlı tuğlaları oradan indirmek için zaman zaman çatının ucuna kadar gelen işçiler, aşağıda bulunan öğrencileri de adeta yok sayarak işlerine devam ettiler. Olası bir kazanın yaşamasının an meselesi olduğu çalışmaya vatandaşlar da tepkiliydi. Yürekleri ağza getiren o anlar havadan da görüntülendi.

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