İstanbul'da akılalmaz olay kamerada! Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu | Video

Beyoğlu'nda bir şahıs tartıştığı adamı, korkutmak için yere açtığı ateşten seken kurşunla yaraladı. Bacağından yaralanan adam ayakta yardım beklerken, saldırgan da vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Polis ekipleri tarafından evinde yakalanan saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.