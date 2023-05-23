Video Yaşam İstanbul'da akılalmaz tuzak kamerada! İlişki vaadiyle eve çağırıp gasp ettiler | Video
İstanbul'da akılalmaz tuzak kamerada! İlişki vaadiyle eve çağırıp gasp ettiler | Video

İstanbul'da akılalmaz tuzak kamerada! İlişki vaadiyle eve çağırıp gasp ettiler | Video

23.05.2023 | 10:55

Şişli'de ilişki vaadiyle günlük kiralık evde genç bir kızla buluşan adam, içeriye giren iki şahıs tarafından gasp edildi. Adamın zorla cep telefonunu ve 7 bin lirasını alan iki şahıs kaçarken, Şişli polisi adamı eve çağıran genç kızı kendi evinde yakaladı. Evini günlük kiraya veren şahsa da 59 bin lira cezanın kesildiği olayda adliyeye sevk edilen kız tutuklandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Şişli Gülbahar Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya üzerinden V.S. isimli adamla tanışan Cansel Ü., günlük kiralık bir evde buluşma ayarladı. Ardından genç kız, V.S.'yi ayarladığı eve davet etti. Akşam saatlerinde binaya giren adam, genç kızın telefondan söylediği daireye girdi. Bir süre sonra üst kattan aşağıya inen iki şahıs, daireye girerek V.S.'yi tehdit etti. Zor kullanan iki şahıs, 7 bin lirasını ve cep telefonunu gasp ettikleri V.S. ile birlikte daireden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

GÜNLÜK KİRALIK EVDE TUZAK KURUP GASP ETTİ
Olayın ardından iki şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen V.S. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine ekipleri, V.S.'nin ifadeleri doğrultusunda binaya giderek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda günlük kiralık dairenin olduğu kata ilk olarak iki şahsın geldiği belirlendi. Dakikalar sonra da Cansel Ü.'nün daireye girdiğini gören polis ekipleri, gasp edilen V.S.'nin de hemen ardından içeriye girdiğini tespit etti. Adamın içeriye girmesinin ardından da iki şahsın daireye girdiği, genç kızın daireden çıkarak uzaklaştığı, iki şahsın da gasp ettikleri adamla birlikte binadan ayrıldıkları belirlendi.

ŞİŞLİ POLİSİ KIZI KAĞITHANE'DEKİ EVİNDE YAKALADI
Güvenlik kamera görüntüleri üzerinden geçiş çaplı çalışma yapan Şişli polisi, eve günlük kiraya veren sahibi Y.A.'ya ulaştı. Ev sahibinin evi Cansel ismindeki bir kıza kiraya verdiği bilgisine ulaşan polis, kızın Cansel Ü. olduğunu tespit etti. Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, genç kızı yakaladı.

GENÇ KIZ TUTUKLANDI, EV SAHİBİNE 59 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Cansel Ü., olay günü yanında bulunan şüpheli iki erkek şahsın kimliklerini ve telefon numaralarını bilmediğini, sadece isimlerini bildiğini söylemesi üzerine devam eden çalışmalarda, iki şahsın Y.K ve M.K.K olduğu tespit edildi. Emniyette ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Cansel Ü. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "gasp(yağma)" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adamı gasp eden iki şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan evini günlük kiraya veren Y.A.'ya ise "kira bildirim kanununa muhalefet" suçundan 59 bin lira idari para cezası uygulandı.

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