İstanbul'da aktörlere taş çıkartan hırsız, dost gibi görünüp zincir marketi soydu | Video
Okmeydanı'nda bir zincir marketin sorumlu müdürü hırsız kılığına girerek aynı marketin bir başka şubesinin kapısını açarak alarmı devreye sokup kaçtı. Alarmın çaldığını kendisine bir müşterisinin söylediğini iddia ederek polise ihbarda bulunan şahıs, ekiplerle beraber içeriye girip kasanın şifresini öğrendi. Yaklaşık 2.5 saat sonra tekrar markete giren şahıs, içeriden 118 bin lira ve elektronik eşyalar çaldı. Yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri olayı itiraf eden ve kasanın anahtarını da kopyalandığını söyleyen şahsı gözaltına aldı.
MARKET MÜDÜRÜ SABAH GELİNCE ŞOKE OLDU
Olayın girişimde kaldığının belirlenmesi üzerine Sümeyye K., polis ekipleri ile kapıyı kilitleyerek olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde markete gelen Sümeyye K., kapının ve depo bölümünde bulunan çelik kasanın kapağının açık olduğunu, içerisinde bulunan yaklaşık 118 bin lira, işyerine ait tabletlerin, dizüstü bilgisayarın ve kamera kayıtları cihazının olmadığını gördü. Bunun üzerine Sümeyye K. polis ekiplerine ihbarda bulundu.
HIRSIZ KAMERALARDAN ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın Alt Baruthane Caddesi üzerinden gelerek Piyalepaşa Caddesi'ne bağlandığı ve sızdığı markete girdiği ve alarmın devreye girdiği esnada kaçtığını belirledi. Şahsın yaklaşık 2 saat 30 dakika sonra tekrar geldiğini, kapıyı açarak girdiğini, içeride yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra yangın çıkışından Uslu Sokağa çıktığı ve akabinde Alt Baruthane Caddesi üzerinden kaçtığı tespit edildi.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ İHBARCIDAN ŞÜPHELENDİ
Olayla ilgili çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, emniyete ilk ihbarı yapan aynı marketin bir başka şubesinde sorumlu müdürü olan Barış E.'nin ifadesine başvurdu. Kendisini arayan müşterisinin kim olduğu sorulduğunda Barış E. polise sözde kendisini arayan numarayı verdi. Numarayı arayan polis, olay tarihi ve saatlerinde Barış E.'nin kendisini arayıp aramadığı sordu. Şahıs polise o saatte kimseyi aramadığını ve numarayı tanımadığını söyleyince Barış E.'nin tekrar ifadesine başvuruldu.
TELEFONU İNCELENEN ŞAHIS OLAYI İTİRAF ETTİ
Ancak ısrarla kendisinin olayı gerçekleştiremediğini iddia eden Barış E. çelişkili ifadeler verince durumdan şüphelenen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, savcılık talimatıyla şahsın cep telefonunu incelemeye aldı. Telefonda yapılan internet aramalarında, "alarm nasıl susturulur", "en yakın anahtarcı", "kamera kablosu kesilirse kayıt yapar mı?" ve "kasa şifresi unutulursa nasıl açılır" sorgulamaları yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine sorguya alınan Barış E. olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.
KASANIN ANAHTARINI KOPYALAYIP, ŞİFRESİNİ ELİNE YAZMIŞ
Şahıs ifadesinde, çantada yedek kıyafet ve ayakkabısı ile geldiğini, hırsızlık kıyafetini giydikten sonra markete geldiğini alarm çalınca kaçtığını daha sonra parkta üstünü değiştirip çantayı saklayıp olay yerine geldiğini söyledi. İfadesinin devamında Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğunu ve market müdürünü aradığını, o sırada alarm çalmaya devam ettiği için müdür gelene kadar telefondan alarmı susturma bahanesiyle şifresini öğrendiğini söylediği öğrenildi. Sorumlu müdürün gelmesiyle birlikte polis eşliğinde kasa açıldığı sırada şifreyi öğrenip eline yazdığını itiraf eden Barış E., parka tekrar gelip kıyafet değişip marketi soyduğunu belirttiği bilgisine ulaşıldı. Şahsın kasanın anahtarını da 3 gün önce ziyarete gider gibi gidip çalıp kopyalama yaparak yerine koyduğunu ifadesini verdiğini öğrenildi.
BAHÇEDEKİ ADAMLARDA PARALAR VE MALZEMELER BULUNDU
Şahıs kasa içerisinde çaldığı paraları da sırt çantasının içerisinde evinde olduğunu, olayda kullandığı kıyafetleri, tabletleri, diz üstü bilgisayarı ve kamera kayıt cihazını Arıkay Sokak ile Bahriye Caddesi kesişiminde bulunan çöp kutusuna attığını söyledi. Şahsın Kaptanpaşa Mahallesi'nde olan evine geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çantanın siteye bağlı olan bahçede olduğunu gördü. Dış kısımda bulunan çantayı inceleyen polis, içerisinde şarjlı matkap, renkli tornavida, bıçak, makas, maket bıçağı, çorap, hırka ve toplamda 112 bin 320 lira 5 kuruş ele geçirdi. Olay kullanılan kıyafetleri ve elektronik malzemeleri attığı çöp konteynırını da inceleyen polis, herhangi bir eşyaya rastlamadı. Olay anı ve aramalar ise kameralara yansıdı.
AKTÖR HIRSIZ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Aramaların ardından gözaltına alınan Barış E., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak, "işyeri ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan Barış E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemeye adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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