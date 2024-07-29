İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler | Video
Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar kovayla müdahale etti. Binadaki bir vatandaşın ise motosiklete yukarıdan kovayla su döktü. İlginç anlar kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Ortaköy'de bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 satıcıya ceza | Video 29.07.2024 | 10:50
03:43
02:09
Okmeydanı'nda minibüs alev alev yandı! Yolcular son anda indirildi | Video 29.07.2024 | 10:50
00:42
00:20
Tuzla'da yat imalathanesinde yangın | Video 29.07.2024 | 11:08
06:47
04:13
SON DAKİKA! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti | Video 29.07.2024 | 11:07
03:42
00:38
05:10
03:30
05:15
00:24
Ağrı Dağı'nda sel felaketi: Dağcılar ve turistler mahsur kaldı | Video 29.07.2024 | 10:22
01:45
Yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 36 yaralı | Video 29.07.2024 | 09:33
05:44
Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi | Video 29.07.2024 | 08:54
02:56
Adana Kozan'da orman yangını | Video 29.07.2024 | 08:54
04:20
03:19
Nemrut’a giden piknikçilere ayı sürprizi | Video 29.07.2024 | 08:51
00:56