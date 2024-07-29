İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler | Video 29.07.2024 | 10:50 Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar kovayla müdahale etti. Binadaki bir vatandaşın ise motosiklete yukarıdan kovayla su döktü. İlginç anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir anda alev aldı. Yanmaya başlayan motosikletin üstündeki sürücüsü can havliyle indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi. Alevlerin artması üzerine çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla motosiklete su dökmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ederken caddede üzerinde bulunan binadaki bir vatandaş, aşağıya kova ile su döktü. İlginç anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre sonra alevler söndürülürken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.