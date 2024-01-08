İstanbul’da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı | Video
Zeytinburnu’nda bir maganda alkol aldıktan sonra belindeki silahı çekerek havaya ateş açtı. Sosyal medyada o anları “Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter” notuyla paylaşan maganda, polis tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyette, "Sosyal medyada paylaşmak için eğlence amaçlı ateş açtım” diyen ve geceyi nezarethanede geçiren maganda adliyeye sevk edildi.
"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN EĞLENCE AMAÇLI ATEŞ AÇTIM"
Gözaltına alınan Murat H., ifadesinde alkolünde etkisiyle eğlence amaçlı sosyal medyada paylaşmak için havaya ateş açtığını kimseye zarar verme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyette "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından adli işlemi yapıldıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Murat H., adliyeye sevk edildi.
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