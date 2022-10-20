İstanbul’da altın ve paralarla yakalandılar… | Video

Ülke genelinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Gazi Turgut Aslan” operasyonu kapsamında İstanbul’da 47 kişi gözaltına alındı. Bir milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, altı bin 930 paund, 871 gram altın, iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından FETÖ'ye yönelik 81 ilde düzenlenen ve "Gazi Turgut Aslan" adı verilen operasyonun İstanbul ayağında 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; bir milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, altı bin 930 paund, 871 gram altın, iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ülke genelinde haklarında gözaltı kararı verilen 704 şüpheliden 626'sı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.