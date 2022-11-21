İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu oluştu | Video

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde, 7 günlük ara tatilin ardından okulların açılmasıyla birlikte Maltepe D-100 Kara Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında trafik yüzde 62’ye ulaştı.

Haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Kara Yolu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem 7 günlük ara tatilinin bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.