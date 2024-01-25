Video Yaşam İstanbul’da arabayı saniyeler içerisinde böyle çaldılar | Video
İstanbul’da arabayı saniyeler içerisinde böyle çaldılar | Video

İstanbul’da arabayı saniyeler içerisinde böyle çaldılar | Video

25.01.2024 | 14:58

İstanbul'da iki ay içerisinde girdikleri ev ve işyerlerini soyan ve toplamda 43 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin girdikleri işyerlerinden elden ele şekilde taşıma yaparak soygun yaptıkları anlar kameralara yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 Kasım'dan itibaren kentin farklı bölgelerinde meydana gelen 14 otomobil konsolu, 11 iş yerinden hırsızlık, 8 otomobil ve 10 plaka hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19 Ocak'ta Avcılar, Esenyurt, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Ümraniye, Güngören, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece'de bulunan 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 96 fişek, 3 çelik yelek, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 araç ses sistemi, 5 gözlük, 6 kol saati, 335 paket sigara, tekstil ürünleri, 1100 dolar ile 23 bin 700 lira ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bazı hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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