Video Yaşam İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video
İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video

İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video

19.10.2021 | 10:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 01:59
El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 19.10.2021 | 11:18
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 06:40
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 19.10.2021 | 10:54
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 01:06
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 19.10.2021 | 10:51
Sanatçı Erdal Erdoğan’a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 00:36
Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 19.10.2021 | 10:53
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 01:02
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 19.10.2021 | 10:41
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt’un ’alıkonulduğu’ iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı 00:19
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı 19.10.2021 | 10:42
Sivas kangallarını Bursa’da yetiştirip yavrularını 7 bin liradan satıyor | Video 05:06
Sivas kangallarını Bursa'da yetiştirip yavrularını 7 bin liradan satıyor | Video 19.10.2021 | 10:15
Müge Anlı canlı izle: 19 Ekim 2021 Salı atv izle! Cesedi tuvalette... Müge Anlı’daki kan donduran cinayet itirafında son dakika 14:07
Müge Anlı canlı izle: 19 Ekim 2021 Salı atv izle! Cesedi tuvalette... Müge Anlı'daki kan donduran cinayet itirafında son dakika 19.10.2021 | 10:25
İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video 04:06
İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video 19.10.2021 | 10:15
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 03:40
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 19.10.2021 | 10:10
Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 01:12
Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 19.10.2021 | 10:12
Beşiktaş’ta hareketli anlar! Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı | Video 04:11
Beşiktaş’ta hareketli anlar! Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı | Video 19.10.2021 | 09:58
Avcılar’da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 01:26
Avcılar'da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 19.10.2021 | 09:49
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 02:54
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 19.10.2021 | 09:40
Kırıkkale’de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 01:39
Kırıkkale'de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 19.10.2021 | 09:37
Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya’da şiddetli hissedildi | Video 01:22
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi | Video 19.10.2021 | 09:24
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 00:55
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 19.10.2021 | 09:02
İstanbul’un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 03:10
İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
Adana’da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 01:39
Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
Bağcılar’da iki grup arasında silahlı kavga | Video 01:53
Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga | Video 19.10.2021 | 08:45

Kağıthane’de 43 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası adam, arkadaşlarına bulunduğu yerin konumunu attıktan sonra aracının içerisinde kalbinden vurulmuş halde bulundu. Polis ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dikiş makineleri satışı yapan 43 yaşındaki Ahmet Volkan Arıgüç, öğle saatlerinde aracıyla semtte bulunan sokağa geldi. Arıgüç ardından arkadaşı Ersin Ö.'ye (36) bulunduğu yerin konumunu atarak gelmesini ve gelirken de arkadaşı Doğukan Y.'yi aramasını söyledi. Bunun üzerine konuma gelen Ersin Ö., Arıgüç'ün aracının yanına gelerek kapısını açtı.

ARKADAŞLARINA KONUM ATTIKTAN SONRA ÖLÜ BULUNDU
Göğsünden vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde durdurduğunu gören Ersin Ö. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıgüç'ün bedenimde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşlarının şoke olduğu olay sonrası polis ekipleri de, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptı.

POLİS İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR
Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, Arıgüç'ün aracını park ettikten sonra yanına kimsenin gelmediğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şahsın maddi sorunları olduğu ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELEME SONRASI BELLİ OLACAK
Yapılan incelemelerinin ardından Arıgüç'ün cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arıgüç'ün kesin ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan Arıgüç'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA