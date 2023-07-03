Video Yaşam İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video
İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

03.07.2023 | 09:53

Kağıthane’de cadde üzerinde seyir halindeki bir araca, motosikletli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe'de meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan bir araca, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın 5 el ateş açması sonucu aracın yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Özayin (20), isabet eden kurşunlar sonucu ağır şekilde yaralandı. Aracın sürücü koltuğundaki kişi ise arabayı caddeye doğru sürerek saldırıdan kaçmaya çalıştı.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ARACA ATEŞ AÇTI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Öte yandan olayı duyan gencin yakınları, hastane önüne akın etti. Acı haberi hastanede öğrenen yakınlarının ise sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Saldırıdan sonra gencin kaldırıldığı hastanede ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yaparken, polis ekipleri saldırganların peşine düştü.

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