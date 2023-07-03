İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video
Kağıthane’de cadde üzerinde seyir halindeki bir araca, motosikletli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.
MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ARACA ATEŞ AÇTI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Öte yandan olayı duyan gencin yakınları, hastane önüne akın etti. Acı haberi hastanede öğrenen yakınlarının ise sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Saldırıdan sonra gencin kaldırıldığı hastanede ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yaparken, polis ekipleri saldırganların peşine düştü.
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