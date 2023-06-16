İstanbul’da aranan 100 kişi yakalandı | Video 16.06.2023 | 14:52 İstanbul genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 100 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro amirliği ekiplerince yakalandı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda 100 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde düzenlenen operasyona 242 ekip, 464 polis katıldı. 15 Haziran Perşembe Günü saat 06.00'da başlayan operasyonda daha önceden tespit edilen 397 adrese baskın yapıldı. Polisin yaptığı baskınlarda cinayet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında onlarca yıl hapis cezası kesinleşen 100 hükümlü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlüler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.