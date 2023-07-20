Video Yaşam İstanbul’da aranan 11 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul’da aranan 11 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul’da aranan 11 şüpheli yakalandı | Video

20.07.2023 | 11:51

İstanbul’da işledikleri farklı suçlardan aranması olan 11 şüpheli operasyonla yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla işlenen ve çoğunluğu dolandırıcılıktan aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucu sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve aralarında 2 yıl 4 aydan - 4 yıl 7 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 11 zanlının yerini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan 7, "bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık" suçundan ise 4 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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